SALA GOYA EN REMOLINOS
Una exposición recuerda a José Ginés Cillero
LA CRÓNICA
REMOLINOS
La localidad de Remolinos ha podido disfrutar durante el mes de septiembre de la exposición Entre lo Real y su Realidad de José Ginés Cillero en la Sala Goya del municipio.
El autor falleció en Remolinos el año pasado, y la familia ha querido mostrar sus trabajos y conjeturas sobre la Ínsula Barataria y su arte a todos los vecinos.
Sus amigos también presentaron un espectáculo-ensayo en la Sala Ambigú los días 19 y 27 de septiembre con El Niño Cantor y la danza de Mar Skyline, entre otras actuaciones. Todo un homenaje que recuerda la figura de este querido vecino.
