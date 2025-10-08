Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SALA GOYA EN REMOLINOS

Una exposición recuerda a José Ginés Cillero

Exposición ‘Entre lo Real y su Realidad’. | SERVICIO ESPECIAL

Exposición ‘Entre lo Real y su Realidad’. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

REMOLINOS

La localidad de Remolinos ha podido disfrutar durante el mes de septiembre de la exposición Entre lo Real y su Realidad de José Ginés Cillero en la Sala Goya del municipio.

El autor falleció en Remolinos el año pasado, y la familia ha querido mostrar sus trabajos y conjeturas sobre la Ínsula Barataria y su arte a todos los vecinos.

Sus amigos también presentaron un espectáculo-ensayo en la Sala Ambigú los días 19 y 27 de septiembre con El Niño Cantor y la danza de Mar Skyline, entre otras actuaciones. Todo un homenaje que recuerda la figura de este querido vecino.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los suelos de la antigua Casa y Confort de Zaragoza se recalificarán para construir 84 viviendas
  2. Zaragoza estrenará 14 nuevos pisos de lujo encima de una comisaría el próximo verano
  3. Roban 500 metros de cable de cobre en La Almolda de la línea de alta velocidad para venderlo por 600 euros y acaban detenidos
  4. Un grupo de jota sorprende con su baile de la canción de moda en plenas Fiestas del Pilar: “No nos esperábamos esta repercusión”
  5. Gabi, tras los pasos de Ramírez: 'Déjà vu' en el Real Zaragoza
  6. Norman Reedus sobre Limbo, el capítulo de 'The Walking Dead' grabado en Aragón: 'Va a ser el favorito de todo el mundo
  7. Casi 100.000 horas extra en un año: el Ayuntamiento de Zaragoza pagó 1,8 millones en 2024 para devolver horas a sus funcionarios
  8. Multa de 20.000 euros a un agricultor de Belchite por el regadío irregular de 3.900 almendros

El plan más barato para el Pilar: tacos a 1 euro en este famoso restaurante de Zaragoza

El plan más barato para el Pilar: tacos a 1 euro en este famoso restaurante de Zaragoza

El tiempo en Épila: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El tiempo en Épila: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El tiempo en Villanueva de Gállego: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El tiempo en Villanueva de Gállego: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El tiempo en Villamayor de Gállego: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El tiempo en Villamayor de Gállego: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

Así han trabajado los guías caninos en la búsqueda de los desaparecidos del edificio derrumbado en Madrid

Así han trabajado los guías caninos en la búsqueda de los desaparecidos del edificio derrumbado en Madrid
Tracking Pixel Contents