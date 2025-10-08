Una exposición recuerda a José Ginés Cillero

La localidad de Remolinos ha podido disfrutar durante el mes de septiembre de la exposición Entre lo Real y su Realidad de José Ginés Cillero en la Sala Goya del municipio.

El autor falleció en Remolinos el año pasado, y la familia ha querido mostrar sus trabajos y conjeturas sobre la Ínsula Barataria y su arte a todos los vecinos.

Sus amigos también presentaron un espectáculo-ensayo en la Sala Ambigú los días 19 y 27 de septiembre con El Niño Cantor y la danza de Mar Skyline, entre otras actuaciones. Todo un homenaje que recuerda la figura de este querido vecino.