Finalizan las obras en la iglesia parroquial de San Pedro en Alagón

El Ayuntamiento de Alagón ha finalizado las obras en el paramento norte de la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol que tenían como objeto principal comenzar a resolver el importante problema de humedades que afectan al edificio. La inversión ha sido de 88.787 euros, cofinanciada un 60% por la DPZ, un 20% por la diócesis y un 20% por el ayuntamiento a través del plan de restauración de bienes histórico-artísticos de propiedad eclesiástica en municipios de la provincia de Zaragoza.

La actuación ha consistido en la demolición de la edificación adosada al muro norte, drenaje y acondicionamiento del terreno junto a la fachada norte, remodelación de la cubierta de la capilla del Santo Cristo, y cerramiento provisional del solar con bloque de hormigón.

Todas las actuaciones de acondicionamiento del terreno, drenajes, pozos filtrantes y demolición de edificio se han llevado a cabo con control y seguimiento arqueológico.

Como hallazgos más interesantes durante la fase de excavación han aparecido restos de muros y tres arcos que no forman parte de la estructura del templo actual, perteneciendo probablemente a la mezquita aljama que ocupó el solar en época islámica, lo que corroboraría la teoría de Javier Peña de que la cabecera de la iglesia se adosó a la mezquita, que fue siendo sustituida por tramos mudéjares, conservando el alminar. Además, en la capilla del Santo Cristo, al demoler el edificio adosado, se descubrió un óculo tabicado, que ha sido restaurado en su exterior. Y en la antigua entrada de la calle San Pedro aparecieron restos de un porche que cubría el acceso ocupando parte de la calle.