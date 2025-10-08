La Banda de Gallur participa en un concierto de película

La banda de Gallur participó el sábado 20 de septiembre en un concierto de película en Muel junto a la banda de esta localidad. La tarde comenzó con un pasacalles protagonizado por las bandas participantes acompañadas por los personajes de Star Wars. Posteriormente hubo un photocall con los personajes de la asociación Squad Cierzo.

Tras estos preámbulos, comenzó el concierto en el que se interpretaron obras de la banda sonora de Stars Wars, contando con la participación de Film Symphony Rondalla dirigida por Alberto Pacheco; la Agrupación Músical de Muel, dirigida por Juanen Cascales; y la Banda Municipal de Música de Gallur, dirigida por Daniel Pérez Cacho. Además, participaron como invitados los directores Francisco Juan Rodríguez de la Banda de Colmenar Viejo (Madrid), y Marcos Gutiérrez Rojo de la Asociación Musicara de Zaragoza.

Al terminar, el Ayuntamiento de Muel hizo entrega de sendos obsequios tanto al director de la banda de Gallur, como a la concejala de Cultura de Gallur, Sara Fuertes Salvatierra.