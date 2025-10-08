Los Gaiteros de la Muga celebran un cuarto de siglo

Los Gaiteros de la Muga se encuentran celebrando su 25º aniversario (aunque su nacimiento como tal se produjo hace 27 años). La asociación, que se creó con el objetivo de aprender a tocar instrumentos como la dulzaina y el tamboril, se ha convertido no solamente en una escuela sino en un grupo imprescindible en cualquier evento folclórico. Sus componentes han ido desplazándose por todo el territorio con un repertorio ameno y variable que se adapta tanto a pasacalles, como bailes de gigantes, fiestas populares, animación y sesiones bailables.

Tauste, localidad natal de esta asociación, acogió el 13 de septiembre las celebraciones del 25 aniversario con una intensa jornada en la que participaban múltiples grupos de gaiteros llegados desde diferentes puntos de España lindantes con Aragón: La Rioja, Navarra, Soria, Cuenca, Lérida, Valencia, Huesca, Teruel, Zaragoza, todos ellos junto con las dos comparsas de gigantes que siempre acompañan a los Gaiteros de la Muga. La Comparsa de Tauste y Comparsa de Gallur hicieron del aniversario un día inolvidable. Precisamente, dentro de La Muga, Gallur siempre ha estado y está presente con músicos gaiteros y tamboriles respetados y queridos por todos y todas.

El Ayuntamiento de Gallur colaboró en el evento a través de la financiación de los pañuelos que lucieron los homenajeados y participó en el mismo con la presencia de la alcadesa y la concejala de Cultura, en representación del municipio. Los Gaiteros de la Muga fueron, además, los pregoneros de las fiestas patronales de Tauste y, durante el pregón, recordaron a muchos de sus integrantes fallecidos, entre ellos a los galluranos Saturnino Iglesias y Sebastián Gistás que formaron parte del grupo desde su fundación.