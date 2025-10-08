MEJOR JUGADOR DEL CAMPEONATO INTERNACIONAL
Gallur a la cabeza del Dodgeball en Europa
ISABEL SAUCO
GALLUR
El joven deportista de Gallur Nacho Bueso Laborda fue reconocido como mejor jugador en el Campeonato Europeo Junior de Dodgeball celebrado en Utebo a finales de agosto. Representando a España en la categoría sub 15 masculina, Nacho y su equipo lograron el segundo puesto. Este evento internacional, respaldado por la European Dodgeball Federation (EDF) y la World Dodgeball Federation (WDBF), reunió a más de 250 jugadores de seis países, en cuatro categorías: sub 15 y sub 18 masculina y femenina.
El Ayuntamiento de Gallur, en representación del municipio, celebra con orgullo este logro y animamos a seguir apoyando el deporte base y a nuestros jóvenes talentos. ¡Enhorabuena, Nacho!.
