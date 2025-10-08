Gallur a la cabeza del Dodgeball en Europa

El joven deportista de Gallur Nacho Bueso Laborda fue reconocido como mejor jugador en el Campeonato Europeo Junior de Dodgeball celebrado en Utebo a finales de agosto. Representando a España en la categoría sub 15 masculina, Nacho y su equipo lograron el segundo puesto. Este evento internacional, respaldado por la European Dodgeball Federation (EDF) y la World Dodgeball Federation (WDBF), reunió a más de 250 jugadores de seis países, en cuatro categorías: sub 15 y sub 18 masculina y femenina.

El Ayuntamiento de Gallur, en representación del municipio, celebra con orgullo este logro y animamos a seguir apoyando el deporte base y a nuestros jóvenes talentos. ¡Enhorabuena, Nacho!.