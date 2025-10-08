SEGURIDAD CIUDADANA
Instaladas cámaras de videovigilancia en la vía pública
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Torres de Berrellén ha dado un paso importante en materia de seguridad ciudadana con la instalación de cámaras de videovigilancia en varios puntos estratégicos del municipio, una medida demandada por los vecinos.
Con una inversión de unos 15.000 euros, financiados parcialmente por el plan Agenda 2030 de la DPZ, se han colocado dispositivos de vigilancia en varias zonas públicas de la localidad con el objetivo de mejorar la prevención de actos vandálicos, reforzar la seguridad en espacios públicos y ofrecer mayor tranquilidad a la ciudadanía.
Desde el consistorio se ha informado de que esta es solo la primera fase del proyecto, y que se prevé la instalación de más cámaras en futuras actuaciones, en función de las necesidades detectadas en cada zona del municipio.
Con esta iniciativa, Torres de Berrellén apuesta por el uso de la tecnología como herramienta para mejorar la convivencia y proteger el entorno urbano, siempre respetando la normativa vigente en materia de protección de datos y privacidad.
