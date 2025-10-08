Una jornada que une devoción, naturaleza y convivencia en Torres de Berrellén

Como cada último domingo de septiembre, los vecinos de Torres de Berrellén volvieron a cumplir con una de sus tradiciones más queridas: la subida a la ermita, una jornada que une devoción, naturaleza y comunidad.

Desde primeras horas del día, numerosos vecinos y visitantes de otras localidades se congregaron para cruzar la barca de sirga y ascender el monte que conduce hasta la ermita. El recorrido, cargado de simbolismo y belleza, permitió a los asistentes disfrutar de un entorno natural privilegiado y de un patrimonio que forma parte de la identidad del municipio.

La jornada transcurrió en un ambiente de convivencia y respeto por la tradición, con momentos para la reflexión, el reencuentro y la contemplación del paisaje que rodea este enclave tan especial.