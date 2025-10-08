certamen de la dpz
Judit Benedí y Vega Marcos, ganadores del concurso ‘Qué bello es vivir... en mi pueblo’
Los chicos y chicas de sexto de Educación Primaria del CEIP Subpradel de Sobradiel brillaron en el concurso Qué bello es vivir… en mi pueblo de la Diputación Provincial de Zaragoza. El relato ganador en la categoría infantil fue El árbol de Sobradiel realizado por Vega Marcos. Y el vídeo ganador en la categoría infantil-juvenil fue Vivir en Sobradiel realizado por Judit Benedí. El alumnado del centro educativo de Sobradiel ha vuelto a mostrar su talento y creatividad, con la implicación y apoyo constante de su profesora Judit.
