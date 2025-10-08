ASOCIACIÓN JUAN PABLO BONET
Juegos y jotas maridan con las migas con jamón
LA CRÓNICA
TORRES DE BERRELLÉN
La Asociación Cultural Juan Pablo Bonet de Torres de Berrellén volvió a reunir a sus socios el pasado 13 de septiembre en una nueva edición de su ya tradicional Día de las Migas con Melón, una jornada festiva que se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario local.
Durante toda la mañana, el ambiente fue de alegría y convivencia. Los asistentes pudieron disfrutar de juegos tradicionales, actuaciones de jota aragonesa cargadas de emoción, rifas y, sobretodo, del plato estrella del día: unas exquisitas migas acompañadas del melón de Torres, una combinación que ya es todo un símbolo de identidad local.
