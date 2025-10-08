El Kitesurf La Loteta brilla en el Nacional

Aragón se ha convertido en la primera comunidad autónoma sin mar que ha logrado imponerse en el Campeonato de España de Kitesurf gracias a dos jóvenes riders del Club Kitesurf La Loteta. Hugo Renedo, de 15 años, se proclamó campeón en la categoría U16 y Óskar Argudo, de 14 años, le acompañó en el podio con un brillante tercer puesto en la competición Big Air SKL Tarifa que se celebró en septiembre en la emblemática playa de Balneario (Cádiz).

Ambos forman parte de la cantera de la Federación Aragonesa de Vela y del Club Kitesurf La Loteta, que se confirma como uno de los viveros de talentos más prometedores del panorama nacional.

Sin duda, un factor decisivo ha sido su entrenamiento en el embalse de La Loteta donde se enfrentan de forma habitual al cierzo, uno de los vientos más potentes de la península. Hugo Renedo, que vive en La Rioja pero entrena en La Loteta y compite con las siglas de la Federación Aragonesa de Vela, afirma que «la experiencia que tenemos en condiciones extremas nos ha permitido rendir al máximo en Tarifa», donde el fuerte viento de Levante marcó la competición, con rachas que superaban los 90 km/h.

Oskar Argudo, que subió al tercer cajón del podio, señala que «estamos acostumbrados a vientos potentes y a sacarle partido a las cometas más pequeñas, lo que finalmente nos ha ayudado a conseguir este gran resultado».