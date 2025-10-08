Llega el Día de las Bibliotecas

La Biblioteca de Pradilla organiza en octubre varias actividades con motivo del Día de las Bibliotecas. El martes 14 de octubre se pondrá en marcha el club del lectura de este curso.

El viernes 17, se celebrará el Día de la Biblioteca con un espectáculo teatral muy especial: Y los sueños libros son de Producciones Kinser, a las 18.00 horas en el salón cultural. Esta producción, galardonada con eI Premio Santa Isabel de Artes Escénicas, gira sobre la pregunta ¿Qué pasaría si se cerraran los libros para siempre? ¿Si no pudiéramos soñar con nuevas historias?. Además, se entregarán los reconocimientos a los pequeños lectores que han completado el pasaporte de lectura, una manera divertida para que se familiaricen con los libros.

El viernes 24, se presentará el libro de Sarilis Montoro Rostro de mujer en la biblioteca con música en directo. Y el viernes 31 de octubre se ofrece la animación Alma candida de Belentuela en el salón de actos del ayuntamiento dentro del ciclo comarcal de animación lectora.