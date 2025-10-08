Mejoras en el autobús con Zaragoza

El Ayuntamiento de Alagón organiza varias actividades en el mes de octubre con motivo del Día de la Mujer Rural.

El sábado 18 de octubre se celebra la segunda edición del Mercado Mujer Rural, de 10.00 a 14.00 horas, en la plaza de España y la calle Mayor.

Y el miércoles 29 de octubre tendrá lugar el coloquio Liderazgo Femenino: Rompiendo el techo de cristal con Rafaela Leiva Freire, a las 19.00 horas, en el Centro Cívico Antonio Fernández Molina.

Alagón cuenta con nuevas frecuencias de autobús directas con Zaragoza. El lunes 6 de octubre se puso en marcha la nueva línea T15 entre Ejea de los Caballeros y Zaragoza que tiene parada en Alagón, lo que permite aumentar los autobuses que conectan con la capital aragonesa. Además, se ha reforzado el servicio de Búho Bus durante las fiestas del Pilar.

Próximamente se instalarán las marquesinas inteligentes por lo que será más visual conocer todos los horarios.