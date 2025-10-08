Mejoras en el autobús con Zaragoza
El Ayuntamiento de Alagón organiza varias actividades en el mes de octubre con motivo del Día de la Mujer Rural.
El sábado 18 de octubre se celebra la segunda edición del Mercado Mujer Rural, de 10.00 a 14.00 horas, en la plaza de España y la calle Mayor.
Y el miércoles 29 de octubre tendrá lugar el coloquio Liderazgo Femenino: Rompiendo el techo de cristal con Rafaela Leiva Freire, a las 19.00 horas, en el Centro Cívico Antonio Fernández Molina.
Alagón cuenta con nuevas frecuencias de autobús directas con Zaragoza. El lunes 6 de octubre se puso en marcha la nueva línea T15 entre Ejea de los Caballeros y Zaragoza que tiene parada en Alagón, lo que permite aumentar los autobuses que conectan con la capital aragonesa. Además, se ha reforzado el servicio de Búho Bus durante las fiestas del Pilar.
Próximamente se instalarán las marquesinas inteligentes por lo que será más visual conocer todos los horarios.
- Los suelos de la antigua Casa y Confort de Zaragoza se recalificarán para construir 84 viviendas
- Zaragoza estrenará 14 nuevos pisos de lujo encima de una comisaría el próximo verano
- Roban 500 metros de cable de cobre en La Almolda de la línea de alta velocidad para venderlo por 600 euros y acaban detenidos
- Un grupo de jota sorprende con su baile de la canción de moda en plenas Fiestas del Pilar: “No nos esperábamos esta repercusión”
- Gabi, tras los pasos de Ramírez: 'Déjà vu' en el Real Zaragoza
- Norman Reedus sobre Limbo, el capítulo de 'The Walking Dead' grabado en Aragón: 'Va a ser el favorito de todo el mundo
- Casi 100.000 horas extra en un año: el Ayuntamiento de Zaragoza pagó 1,8 millones en 2024 para devolver horas a sus funcionarios
- Multa de 20.000 euros a un agricultor de Belchite por el regadío irregular de 3.900 almendros