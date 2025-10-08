PROGRAMA ‘SABOREANDO ANDO’
El melón de Torres, producto estrella en ‘Aragón TV’
La Crónica de Ribera Alta
El popular programa gastronómico Saboreando Ando de Aragón Televisión, presentado por Blanca Liso y Eneko, puso el foco en Torres de Berrellén, y su producto estrella, el melón de Torres, el pasado domingo 28 de septiembre.
El episodio, emitido en horario de máxima audiencia, no solo mostró la riqueza gastronómica, social y paisajística del municipio, sino que también tuvo como protagonista a la vecina Cristina Cuartero Sanz, quien se enfrentó en un divertido y sabroso duelo culinario al chef Eneko Fernández, ganador de MasterChef 11.
Con el melón como ingrediente principal, Cristina Cuartero defendió con orgullo la cocina tradicional del pueblo, mientras Eneko aportó su toque de innovación. El resultado fue una competición llena de risas, emoción y sorpresas, en la que los vecinos del municipio fueron los encargados de elegir al ganador.
