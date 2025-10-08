Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PROGRAMA ‘SABOREANDO ANDO’

El melón de Torres, producto estrella en ‘Aragón TV’

Cristina Cuartero, de Torres, participó en el espacio. | SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Ribera Alta

Torres de Berrellén

El popular programa gastronómico Saboreando Ando de Aragón Televisión, presentado por Blanca Liso y Eneko, puso el foco en Torres de Berrellén, y su producto estrella, el melón de Torres, el pasado domingo 28 de septiembre.

El programa ‘Saboreando Ando’ de ‘Aragón Televisión’ puso el foco en el melón de Torres de Berrellén. | SERVICIO ESPECIAL

El episodio, emitido en horario de máxima audiencia, no solo mostró la riqueza gastronómica, social y paisajística del municipio, sino que también tuvo como protagonista a la vecina Cristina Cuartero Sanz, quien se enfrentó en un divertido y sabroso duelo culinario al chef Eneko Fernández, ganador de MasterChef 11.

Con el melón como ingrediente principal, Cristina Cuartero defendió con orgullo la cocina tradicional del pueblo, mientras Eneko aportó su toque de innovación. El resultado fue una competición llena de risas, emoción y sorpresas, en la que los vecinos del municipio fueron los encargados de elegir al ganador.

