SEXTA EDICIÓN
El Mercado de Navidad se adelanta al 29 de noviembre
LA CRÓNICA
PEDROLA
El Ayuntamiento de Pedrola ha abierto el plazo de inscripción para aquellos comercios interesados en participar en el Mercado de Navidad de Pedrola. En esta sexta edición, el mercado se adelanta unas semanas y se celebrará el sábado 29 de noviembre. El horario se mantiene entre las 11.00 y las 20.00 horas, pudiendo cerrar los puestos a partir de las 18.30 horas.
Aquellos comercios que estén interesados en instalarse en un puesto deben realizar su inscripción a través de un formulario online o en la Casa de Cultura de Pedrola.
El plazo para apuntarse finaliza el viernes 24 de octubre.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los suelos de la antigua Casa y Confort de Zaragoza se recalificarán para construir 84 viviendas
- Zaragoza estrenará 14 nuevos pisos de lujo encima de una comisaría el próximo verano
- Roban 500 metros de cable de cobre en La Almolda de la línea de alta velocidad para venderlo por 600 euros y acaban detenidos
- Un grupo de jota sorprende con su baile de la canción de moda en plenas Fiestas del Pilar: “No nos esperábamos esta repercusión”
- Gabi, tras los pasos de Ramírez: 'Déjà vu' en el Real Zaragoza
- Norman Reedus sobre Limbo, el capítulo de 'The Walking Dead' grabado en Aragón: 'Va a ser el favorito de todo el mundo
- Casi 100.000 horas extra en un año: el Ayuntamiento de Zaragoza pagó 1,8 millones en 2024 para devolver horas a sus funcionarios
- Multa de 20.000 euros a un agricultor de Belchite por el regadío irregular de 3.900 almendros