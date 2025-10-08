El Mercado de Navidad se adelanta al 29 de noviembre

El Ayuntamiento de Pedrola ha abierto el plazo de inscripción para aquellos comercios interesados en participar en el Mercado de Navidad de Pedrola. En esta sexta edición, el mercado se adelanta unas semanas y se celebrará el sábado 29 de noviembre. El horario se mantiene entre las 11.00 y las 20.00 horas, pudiendo cerrar los puestos a partir de las 18.30 horas.

Aquellos comercios que estén interesados en instalarse en un puesto deben realizar su inscripción a través de un formulario online o en la Casa de Cultura de Pedrola.

El plazo para apuntarse finaliza el viernes 24 de octubre.