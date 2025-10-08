Con la mirada puesta en la semana de los mayores

La Asociación de la Tercera Edad y Pensionistas Los Vergeles de Cabañas de Ebro ha retomado sus actividades tras el verano, y prepara con ilusión la Semana de las Personas Mayores que se celebrará del 20 al 26 de octubre.

El 16 de septiembre, participó en las jornadas de formación para juntas organizadas por la Comarca Ribera Alta del Ebro, y el 25 de septiembre en un taller de petanca promovido por el área de Deportes de la Comarca dentro de la Semana Europea del Deporte. De este taller ha surgido un grupo de quince participantes que continuará con la actividad todos los viernes de 16.00 a 17.00 horas en el parque de la tirolina.

Asimismo, la asociación colaboró en la difusión del curso de prevención de estafas telefónicas que se realizó los días 1 y 2 de octubre con el apoyo de la Comarca Ribera Alta del Ebro, el Inaem y el ayuntamiento. Y se han retomado el curso de memoria, la gimnasia de mantenimiento, y las tertulias, que tienen lugar los miércoles y sábados de 18.00 a 20.00 horas.

De cara a la Semana de las Personas Mayores, que se celebrarán del 20 al 26 de octubre, la asociación está preparando un programa variado que incluye un taller de prevención de caídas en la tercera edad con la enfermera Francisca María, un taller de memoria con la psicóloga Rosma Miras, una charla con la abogada Ana Calvera Sancho, y la conferencia «La conquista de la libertad» a cargo de Pilar Pérez. Como cierre, se celebrarán juegos gigantes intergeneracionales con chocolate para todos y una comida de hermandad.