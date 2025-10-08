Las mujeres dejan una rosa por María Domínguez

Representantes de la Asociación de Mujeres María Domínguez de Gallur asistieron el 6 de septiembre al homenaje que se realizó en Fuendejalón a la figura que da nombre a la agrupación, primera alcaldesa de la república en España.

El acto estaba enmarcado en la reinauguración del ayuntamiento de esta localidad, y contó con la asistencia de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán Blázquez, así como miembros de la corporación municipal y otras autoridades.

Al día siguiente, la asociación de mujeres colocó una rosa en el busto ubicado en los jardines de los aparcamientos de la “Fuente del Canal”, en un sencillo homenaje para perpetuar su memoria y tan trágica fecha en la historia de este país.