II JORNADA GOYESCA EN PEDROLA
Nacho del Río y ‘Cana’ reciben los goyescos de honor en Pedrola
La Crónica de Ribera Alta
Pedrola celebró el domingo 21 de septiembre la II Jornada Goyesca con el objetivo de fomentar la vinculación del ilustre pintor con el municipio, acercar la cultura y el arte a las calles y las plazas, y potenciar las actividades participativas en familia.
Por la mañana, se pudo disfrutar de varias actividades que por motivos meteorológicos se realizaron en el Pabellón’ 81. José Luis Ortega Barreras de la Florería realizó una intervención artística en directo decorando dos de las nuevas figuras, un bailador y una bailadora de jota, que ha adquirido el Ayuntamiento de Pedrola para añadir a la colección escultórica de la Casa de Cultura. También se desarrolló el taller artístico en familia Los grabados de Goya a cargo de la profesora de dibujo y pintura de la Casa de Cultura, Corpus Salillas.
Paralelamente, se desarrolló una feria solidaria del libro en beneficio de la Asociación Up & Down, una Chiquiferia con divertidos y variados juegos, y una degustación gastronómica a cargo del establecimiento local Doña Emilia bajo el título Los Caprichos de Goya. La mañana finalizó con una actuación jotera a cargo de la Asociación Aires de Pedrola.
Noche de gala y reconocimientos
La jornada se completó por la tarde en el auditorio municipal con una gala que contó con la actuación de Julio Bellido, que presentó Tierra y Sangre, y la entrega de los premios goyescos de honor.
El premio Goyesca de Honor 2025 a nivel local fue para Carmen Pérez Cana, por su trayectoria como ceramista profesional reconocida y como profesora, dejando huella con su arte no solo a nivel material con cada una de sus obras artísticas, sino transmitiendo y enseñando su saber a todo el alumnado que ha pasado por sus clases desde hace casi tres décadas en el municipio.
Y el premio Goyesco de Honor 2025 a nivel autonómico fue para Nacho del Río considerado uno de los más grandes cantadores de jota del siglo XXI y un embajador de la cultura aragonesa dentro y fuera de la comunidad. Su carrera ha estado impulsada por una sólida formación y un constante trabajo de innovación dentro de la jota, y posee cinco premios extraordinarios del Certamen Oficial de Jota obtenidos los años 2001, 2002, 2003, 2005 y 2008.
