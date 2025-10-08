OBRA DEL RETÉN
Nuevos árboles dan sombra en Remolinos
LA CRÓNICA
REMOLINOS
En la obra del Retén, que pronto estará finalizada, el Ayuntamiento de Remolinos ha plantado 32 árboles nuevos bastante desarrollados. La cifra supera a los que existían antes de las obras y que hubo que talar por motivos de seguridad. Antes de finalizar las obras se añadirán setos y lavandas para completar la reurbanización, convirtiendo la zona en una más verde.
En la avenida Europa se han repuesto ya las 14 moreras levantadas, mientras que en otras zonas del municipio se han incorporado varias más: tres en el cementerio, dos en el polideportivo y cinco en las piscinas.
La campaña continuará en primavera, que es cuando está previsto plantar más ejemplares en otras zonas del pueblo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los suelos de la antigua Casa y Confort de Zaragoza se recalificarán para construir 84 viviendas
- Zaragoza estrenará 14 nuevos pisos de lujo encima de una comisaría el próximo verano
- Roban 500 metros de cable de cobre en La Almolda de la línea de alta velocidad para venderlo por 600 euros y acaban detenidos
- Un grupo de jota sorprende con su baile de la canción de moda en plenas Fiestas del Pilar: “No nos esperábamos esta repercusión”
- Gabi, tras los pasos de Ramírez: 'Déjà vu' en el Real Zaragoza
- Norman Reedus sobre Limbo, el capítulo de 'The Walking Dead' grabado en Aragón: 'Va a ser el favorito de todo el mundo
- Casi 100.000 horas extra en un año: el Ayuntamiento de Zaragoza pagó 1,8 millones en 2024 para devolver horas a sus funcionarios
- Multa de 20.000 euros a un agricultor de Belchite por el regadío irregular de 3.900 almendros