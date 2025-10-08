Nuevos árboles dan sombra en Remolinos

En la obra del Retén, que pronto estará finalizada, el Ayuntamiento de Remolinos ha plantado 32 árboles nuevos bastante desarrollados. La cifra supera a los que existían antes de las obras y que hubo que talar por motivos de seguridad. Antes de finalizar las obras se añadirán setos y lavandas para completar la reurbanización, convirtiendo la zona en una más verde.

En la avenida Europa se han repuesto ya las 14 moreras levantadas, mientras que en otras zonas del municipio se han incorporado varias más: tres en el cementerio, dos en el polideportivo y cinco en las piscinas.

La campaña continuará en primavera, que es cuando está previsto plantar más ejemplares en otras zonas del pueblo.