La Comarca Ribera Alta del Ebro da nuevos pasos para construir su propia planta de compostaje

La Comarca Ribera Alta del Ebro está agilizando la construcción de una planta de compostaje de biorresiduos. En el Consejo Comarcal, celebrado el miércoles 24 de septiembre, se decidió la delegación de competencias como órgano de contratación en Presidencia del contrato de obras para la construcción de la planta y dotación básica de maquinaria. Y también se aprobó una modificación presupuestaria de suplemento de crédito para esta actuación.

El objetivo es aprovechar la subvención de 632.413 euros que la Comarca recibió para construir una planta de compostaje de biorresiduos a través de la convocatoria de ayudas del Gobierno de Aragón para fomentar la economía circular mediante actuaciones de prevención y gestión de residuos domésticos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado por la Unión Europea Next Generation EU.

La planta de compostaje servirá para mejorar las prácticas de reciclaje porque se podría reutilizar el subproducto que se recoja separadamente en los contenedores de biorresiduos que próximamente instalará la Comarca, ya que la normativa obliga a la recogida separada y a su tratamiento. Además, sería un buen ejemplo de economía circular, y evitaría las cargas económicas que penalizan las recogidas de residuos sólidos urbanos no separados.

Otros acuerdos

En el Consejo Comarcal, también se aprobaron las bases de selección por concurso oposición de una plaza de limpiador/a vacante en la plantilla de personal laboral fijo de la Comarca, la modificación parcial del reglamento de ayudas técnicas y la ordenanza reguladora de la tasa, y una modificación presupuestaria para el servicio de limpieza, y publicidad e identidad comarcal. Por último, salió adelante la moción de los grupos PSOE e Izquierda En Común en defensa de la paz en Gaza y en contra del genocidio palestino.