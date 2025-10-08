CONEXIÓN FERROVIARIA
Dos nuevos trenes unirán la Comarca de la Ribera Alta del Ebro con Zaragoza
Los nuevos trenes, uno en cada sentido, circularán de lunes a viernes con parada en los municipios de Gallur, Luceni y Alagón
La Crónica
El Gobierno de España y el Ministerio de Transportes han anunciado la puesta en marcha de dos nuevos convoyes diarios entre Zaragoza y Castejón, a lo que se suma la incorporación de dos nuevos servicios a partir del 29 de septiembre.
La subdelegada del Gobierno en Zaragoza visitó Luceni el pasado martes 30 de septiembre para reunirse con alcaldesas y presidente y consejeros de la Comarca Ribera Alta del Ebro, y detallar las mejoras ferroviarias en la zona.
De lunes a viernes
Los nuevos trenes, uno en cada sentido, circularán de lunes a viernes con parada en los municipios de Gallur, Luceni y Alagón, reforzando la conexión con Zaragoza y Pamplona. Estas medidas buscan consolidar el transporte público como una alternativa sostenible en la Ribera Alta del Ebro.
Los ayuntamientos y la Comarca valoran positivamente este avance, aunque recuerdan que continuarán reclamando la recuperación del tren de las 11.03 horas a Zaragoza, actualmente operativo solo los fines de semana. Del mismo modo, se puso en conocimiento de la subdelegada la preocupación existente por los municipios de la comarca en los que estos trenes no efectúan parada.
Con estas nuevas frecuencias, la Ribera Alta del Ebro mejora notablemente su conectividad, reforzando la cohesión territorial y ofreciendo más opciones de movilidad a los vecinos.
