La Oficina de Información al Consumidor de la Ribera Alta del Ebro cumple un año

La Oficina Comarcal de Información al Consumidor (OCIC) ha cumplido un año de funcionamiento. Este servicio público y gratuito dirigido a todos los habitantes de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro presta información y orientación al consumidor, así como mediación en los conflictos que puedan surgir entre consumidores y empresarios y/o profesionales, con intención de alcanzar una solución amistosa, respetando los derechos recogidos en la legislación.

Durante el primer año, el servicio de atención al consumidor de la Ribera Alta del Ebro ha realizado un total de 153 atenciones, de las cuales 37 han sido mediaciones. La energía eléctrica ha sido el sector que ha generado más consultas seguido de los sectores de seguros, vivienda, comercio electrónico, gas y bancos. El medio más usado por los consumidores para sus trámites ha sido la atención presencial, seguido de la vía telefónica, quedando como opción menos empleada la videoconferencia.

El 70% de las mediaciones ha obtenido un resultado favorable, en el 30% restante no se ha recibido respuesta o no se ha llegado a un acuerdo entre las partes. La mayoría de los resultados desfavorables corresponden a expedientes relacionados con garantías en compras realizadas en grandes superficies, garantías en compras de vehículos de segunda mano e irregularidades en la prestación de servicios de empresas de reformas de viviendas. En estos casos, se ofrece información sobre otras vías de resolución del conflicto: administraciones competentes en Consumo, Junta Arbitral de Consumo de Aragón o Juzgados y Tribunales de Justicia.

Los ciudadanos que lo necesiten pueden solicitar cita previa para recibir diferentes servicios, entre otros, solicitar información o asesoramiento en materia de consumo y resolver cuestiones en temas relativos a la protección de sus derechos como consumidores, formular reclamaciones, realizar denuncias en materia de consumo, solicitar un arbitraje de consumo o consultar expedientes ya iniciados.

Solicita cita previa

El servicio de información al consumidor se presta los martes y jueves de 9.00 a 13.30 horas en la sede comarcal de Alagón en la planta 1 (acceso por el anfiteatro). Para acceder a este servicio es necesario solicitar cita previa por WhatsApp al teléfono 604 461 006, por email consumo@rialebro.net o a través de este enlace.