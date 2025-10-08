Pedrola se ‘sumerge’ en el ciclo de teatro amateur

Pedrola celebra la sexta edición del Certamen de Teatro Amateur Océanos de Calamidades los sábados desde el 18 de octubre al 15 de noviembre, con la participación de cinco grupos de teatro no profesional.

Las actuaciones comienzan el sábado 18 de octubre con el grupo Aquí hay manera de Pamplona que representará la obra La jaula de los bichos, una comedia de humor negro. El sábado 25 de octubre será el turno del grupo Corocotta Teatro de Reinosa (Cantabria) con la tragicomedia Gente estúpida. El sábado 1 de noviembre, el grupo Trece Gatos Teatro de Madrid presentará una de las obras más célebres de Shakespeare: Romeo y Julieta. El sábado 8 de noviembre actuará el grupo Maniquí Teatre de Alicante con la obra El Pollito, un montaje de teatro documento. Y el sábado 15 de noviembre finalizará el certamen con el grupo GAT Grupo Alhama de Teatro de Corella (Navarra) y la comedia Residencia ST.

Abiertas las inscripciones para los más pequeños El Ayuntamiento de Pedrola ha abierto el plazo de inscripción para la tercera edición de ‘Océanos de Calamidades Kids’, la Muestra Nacional de Teatro Aficionado de Pedrola, dirigido para público infantil. Como en anteriores ediciones, participarán tres compañías del territorio nacional que ofrecerán obras teatrales dirigidas a niñas y niños. Las representaciones se desarrollarán a las 17:00 horas los domingos 25 de enero, 15 de febrero y 22 de marzo de 2026. Las compañías de teatro amateur interesadas en participar de esta muestra podrán realizar su inscripción hasta el día 13 de octubre de 2025, resolviéndose los participantes antes de la finalización del propio mes de octubre.

Todos los espectáculos serán por la tarde, a las 19.00 horas, en el Auditorio Municipal de Pedrola. El acceso general a todas las actuaciones es libre, hasta completar aforo. Existe la posibilidad de reserva anticipada de butacas en la Casa de Cultura, a partir del lunes anterior al espectáculo. El precio por reserva es de 1 euros por butaca, estando permitido un máximo de reserva de 5 butacas por persona.