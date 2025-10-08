La peña San Antonio celebra 50 años con un entrañable acto

La peña San Antonio de Sobradiel celebró el sábado 20 de septiembre su 50 aniversario, convirtiéndose en una de las más longevas de la comarca. La junta directiva entendió que era un motivo importante y preparó una serie de actos donde más de 400 personas se reunieron con el único objetivo de disfrutar este momento.

El grupo Cruze tocó versiones de la mejor música española. | SERVICIO ESPECIAL

Las actividades comenzaron con una misa en recuerdo a los socios fallecidos en la parroquia Santiago Apóstol de Sobradiel. Posteriormente, se realizó una concentración de socios con pasacalles y animación musical por los bares de la localidad que son colaboradores habituales de la peña: Bar Joiza y Bar Cirilo, donde la charanga de la peña el Pitote de Casetas, que acude tradicionalmente cada año, y la nueva Charanga El Picote de Sobradiel, fueron los que pusieron la música. Los peñistas, con los polos y camisetas de todas las épocas, se fueron reuniendo para trasladarse a la plaza de la Iglesia, donde se realizó una fotografía conmemorativa. A continuación, acudieron al pabellón para asistir a los actos institucionales.

El acto principal consistió en una proyección de un audiovisual donde la peña misma se presentaba, mediante una voz en off y una serie de fotografías, convocando a la celebración. A continuación, Maite y Francisco, miembros de la junta directiva, dieron la bienvenida a los presentes y las gracias a todos por el espíritu de colaboración, dando paso al discurso del presidente de la asociación: Julián Zárate Cantera. En el mismo, se hizo un recorrido de estos 50 años, resaltando los momentos y los valores que se transmiten de generación en generación entre los socios y simpatizantes de la peña. Varias personas subieron al escenario para representar a los elementos principales que han hecho posible llegar hasta aquí a la asociación: el socio, la familia y las instituciones, para todos juntos descubrir una placa conmemorativa que ocupará un lugar principal en el local de la peña.

Tras este acto, se realizó la merienda-cena y la parte musical. Esta última se abrió a todo el mundo, con las limitaciones del aforo, porque si algo ha distinguido a la peña San Antonio es su hospitalidad.

El grupo Cruze deleitó a los presentes con versiones de pop y rock de la mejor música española. Isidro Melús a la guitarra y Raúl Velilla Bandido como vocalista sacaron lo mejor de sí acompañados de forma extraordinaria por Antonio, Andrés y José Luis, los otros miembros del grupo. Formidables músicos, aunando juventud y experiencia.

Durante el tardeo, se llevaron a cabo proyecciones de fotos y también se realizaron sorteos de regalos, que a más de uno le alegró la noche. Tomó el relevo musical el DJ local, DJ DMR (Diego Marín), socio de la peña, ofreciendo la música que toca en cada momento de la noche, como él sólo sabe hacerlo.

Todos agradecieron haber podido vivir esta celebración que quedará en el recuerdo de jóvenes y mayores.