Los pequeños se convierten en ‘agentes secretos’

Los servicios infantiles del Ayuntamiento de Luceni, Ludoteca y Zona Peque, regresaron con un emocionante taller de bienvenida y una misión especial de Reclutamiento Secreto de Agentes para los más pequeños.

Las actividades están diferenciadas por grupos para atender a distintas franjas de edad: Ludoteca dirigida a niños y niñas de Primaria (de 1º a 6º, nacidos entre 2014 y 2019), y Zona Peque enfocada en los más jóvenes de Infantil (1º, 2º y 3º, nacidos en 2020, 2021 y 2022).

El regreso oficial fue programado para el sábado 20 de septiembre con un divertido taller de bienvenida en las instalaciones de la Casa de la Juventud.

Como evento destacado, el siguiente fin de semana, sábado 27 de septiembre, tuvo lugar el taller especial Reclutamiento Secreto de Agentes, actividad de misterio y aventura que convocó a los participantes de la Ludoteca y Zona Peque a una misión de alto secreto.

INSCRIPCIÓN PREVIA

Desde la organización se recuerda que, para participar en cualquiera de las actividades, es imprescindible realizar una inscripción previa. El formulario de registro está disponible online, y se puede acceder a él mediante el código QR que acompaña a la información oficial, o a través de sus canales sociales.

Para estar al tanto de todas las novedades y futuras actividades, se recomienda seguir su cuenta de Instagram: @zj_luceni.