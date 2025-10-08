TORNEO
La petanca vuelve a rodar en las pistas de Alagón
LA CRÓNICA
ALAGÓN
Con el comienzo del curso se celebra un nuevo torneo de petanca en las pistas de Alagón. Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se realizará un encuentro mensual y una clasificación para decidir los campeones de otoño.
Además, a lo largo del mes de octubre se van a realizar varios talleres para aprendizaje de petanca. Las personas interesadas pueden buscar su municipio y el horario, y acudir a las pistas de petanca.
