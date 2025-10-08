La petanca vuelve a rodar en las pistas de Alagón

Con el comienzo del curso se celebra un nuevo torneo de petanca en las pistas de Alagón. Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se realizará un encuentro mensual y una clasificación para decidir los campeones de otoño.

Además, a lo largo del mes de octubre se van a realizar varios talleres para aprendizaje de petanca. Las personas interesadas pueden buscar su municipio y el horario, y acudir a las pistas de petanca.