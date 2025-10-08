FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN
Pradilla de Ebro se vuelca en un gran ambiente festivo
LA CRÓNICA
Pradilla de Ebro celebró en septiembre sus fiestas en honor a San Sebastián con muy buen ambiente. Los actos comenzaron el jueves 4 con concurso de guiñote, animación infantil, y el pregón a cargo de la peña La Fragua, seguido de cabezudos y recorrido de peñas.
El viernes comenzó con migas y animación infantil y luego se celebró la comida popular. Por la tarde hubo vacas por las calles y Sidra-Fest y, por la noche, novillos y concierto del grupo Semilla Negra. El sábado destacó la animación infantil de los Rockolas, el Grand Prix, la comida de la juventud y el baile con la orquesta Éxito. Y el domingo se celebró la procesión con los danzantes y una misa cantada por la rondalla. Ya por la tarde hubo concierto, fútbol y vacas, y las fiestas terminaron con fuegos artificiales.
