LOS DÍAS 10, 11 Y 13 DE OCTUBRE
Regresa el concurso de tapas
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Pedrola organiza un año más durante las Fiestas del Pilar el Concurso de Tapas Villa de Pedrola, que en esta 14ª edición se celebrará los días 10, 11 y 13 de octubre. Como en años anteriores, el horario para degustar las tapas de concurso será de 12.00 a 15.00 horas. El precio establecido para cada una de las tapas es de 2,50 euros.
En esta ocasión participarán diez establecimientos de la localidad: Brasería Elena, Carpe Diem, Castillo Bonavía, Centro Social, El Nido, El Malecón de Triana, GA&VI’S, Las Vegas, Pabellón’81 y Tú Mismo. Cada uno de ellos presentará al concurso dos tapas diferentes tal y como se recoge en las bases de participación.
Este año como novedad, la valoración de las tapas se realizará exclusivamente a través de votación popular y se otorgarán tres premios. Los premios del concurso los decidirán las personas que degusten las tapas, a través de un folleto de votación. Para ello, depositarán su voto en las urnas instaladas en cada establecimiento. Además, por el hecho de participar en esta votación popular entrarán a formar parte del sorteo de 100 euros con el objetivo de premiar la fidelidad al comercio local.
El resultado de la votación popular se hará público a partir del jueves 30 de octubre.
