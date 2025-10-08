Remolinos vuelve a vibrar con los actos tradicionales

Remolinos volvió a vibrar con la alegría de las fiestas en honor al Santo Cristo de la Cueva del 11 al 15 de septiembre. Desde el pregón inaugural, a cargo del grupo de bailes de Remolinos, hasta la traca final, la localidad se volcó en celebrar las actividades con ganas.

El pregón corrió a cargo del grupo de bailes de Remolinos. | JAVIER MEDRANO

El programa arrancó el jueves con el desfile de carrozas y comparsas, donde los participantes sorprendieron con su creatividad y su buen humor, llenando las calles de color y animación. La jornada continuó con la tradicional merienda de longaniza y la animación de la disco móvil itinerante Van Party. El almuerzo popular del viernes fue punto de encuentro entre vecinos y visitantes.

Las vacas y toros de ronda y de fuego despertaron el interés de vecinos y visitantes. | FOTOS TAURINAS ÁNGEL

El domingo, día grande, estuvo marcado por los actos oficiales. La corporación municipal, junto con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero;el presidente de la Comarca Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón; las alcaldesas de Pedrola y de Luceni, Manuela Berges y Ana María Arellano; y los alcaldes de Pradilla de Ebro y Biota, Raúl Moncín y Ezequiel Marco; acompañaron a los danzantes de Remolinos en la misa, la procesión y el Dance en la plaza de la Iglesia. El lunes, los danzantes subieron bailando hasta la Ermita del Santo Cristo de la Cueva, para celebrar la misa.

Las fiestas arrancaron con el desfile de carrozas y comparsas. | JAVIER MEDRANO

La oferta musical fue de lo más variada. El viernes, el concierto del grupo de Tauste La Cantina llenó el pabellón, y el Tributo a Estopa, por la noche, hizo cantar y bailar a varias generaciones, seguido de la macrosesión de DJ Exotic que trajo sorpresas y regalos. Por su parte, las orquestas Los Aliados y Éxito fueron las animadoras de los conciertos y bailes del sábado y del domingo.

Los danzantes de Remolinos amenizaron las fiestas en honor al Santo Cristo de la Cueva. | JAVIER MEDRANO

Para los más pequeños no faltaron las cucañas tradicionales, los pasacalles circenses ni los hinchables. Hubo vaquillas de viernes a lunes, con bajada del monte sábado y domingo, y toro de ronda el sábado por la noche. Tampoco faltaron los toros de fuego cada noche, los fuegos artificiales y los pasacalles de la gran charanga del Pilar. Remolinos pudo disfrutar a tope de unas felices fiestas.