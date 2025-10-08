Sensibilización preventiva contra incendios

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón llevó a cabo el 3 de septiembre en Luceni una jornada gratuita de sensibilización preventiva sobre incendios forestales, dirigida a niños y jóvenes de entre 4 y 14 años.

La actividad forma parte de la campaña autonómica ¡Ayúdanos! El fuego no perdona que busca implicar a las nuevas generaciones en la protección de los montes aragoneses mediante dinámicas participativas y juegos educativos.

En el pabellón municipal José Soria se celebraron dos propuestas diferenciadas: un cuentacuentos destinado a los más pequeños (de 3 a 5 años), y una yincana pensada para participantes de entre 6 y 14 años.

El objetivo es que los niños y niñas aprendan, jugando, la importancia de prevenir los incendios forestales, comprendan sus causas y consecuencias, y se conviertan en agentes activos en la conservación del entorno natural.

El consistorio de Luceni anima a las familias a sumarse a estas iniciativas y destaca la importancia de que los jóvenes crezcan con valores de respeto y cuidado hacia el medio ambiente.