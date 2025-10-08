MÁS DE 20 KM DE CARRERA
Sobradiel acoge la 8ª edición del Duatlón Nocturno
LA CRÓNICA
SOBRADIEL
El VIII Duatlón Nocturno Calcigada-Sobradiel se celebró el sábado 13 de septiembre. La prueba comenzó con 4,4 kilómetros de carrera a pie, siguió con 15 kilómetros de BTT, y finalizó con 2,2 kilómetros de carrera a pie.
En la categoría individual los ganadores fueron Erica Villa De Dios de Alagón Triatlón y Miguel López Franco de Stadium Casablanca Mapei. En la categoría por equipos Transnatur Triatlón Europa fue el ganador en la prueba masculina y Octavus Triatlón-Skoda Zaratecno en la femenina, mientras que en parejas mixtas los vencedores fueron Eva y Daniel de Transnatur Triatlón Europa, y en parejas masculina Borja e Ignacio de Octavus Triatlón-Skoda Zaratecno.
