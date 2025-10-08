Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sobradiel acoge la 8ª edición del Duatlón Nocturno

Los atletas combinaron atletismo con BTT. | SERVICIO ESPECIAL

El VIII Duatlón Nocturno Calcigada-Sobradiel se celebró el sábado 13 de septiembre. La prueba comenzó con 4,4 kilómetros de carrera a pie, siguió con 15 kilómetros de BTT, y finalizó con 2,2 kilómetros de carrera a pie.

En la categoría individual los ganadores fueron Erica Villa De Dios de Alagón Triatlón y Miguel López Franco de Stadium Casablanca Mapei. En la categoría por equipos Transnatur Triatlón Europa fue el ganador en la prueba masculina y Octavus Triatlón-Skoda Zaratecno en la femenina, mientras que en parejas mixtas los vencedores fueron Eva y Daniel de Transnatur Triatlón Europa, y en parejas masculina Borja e Ignacio de Octavus Triatlón-Skoda Zaratecno.

