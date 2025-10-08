Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sobradiel asiste a un taller formativo gratuito sobre inteligencia artificial

Sobradiel acoge todos los miércoles talleres formativos gratuitos de la Academia Rural Digital. Al finalizar cada sesión se puede elegir el curso siguiente, además de recibir el diploma. El miércoles 24 de septiembre se realizó una sesión sobre la inteligencia artificial (IA) y el ocio para aprender a crear imágenes, textos, música y vídeos con IA de manera sencilla y accesible.

