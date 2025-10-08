Una tradición que se mantiene viva en Gallur

Desde hace 64 años, la Cofradía San Cristóbal mantiene viva en Gallur la fiesta de los conductores. Así, el domingo 13 de julio un total de 101 vehículos entre coches (71), motos (17) y bicicletas (13), participaron en esta celebración que se lleva a cabo el domingo más próximo a la onomástica, siendo una cifra superior a la del año pasado.

La Capilla del Beato Agno acogía la santa misa oficiada por el párroco de Gallur, José Luís Cardona. Después, el presidente de la cofradía, Santiago Navarro, imponía las medallas a los conductores cofrades que cumplen 65 años. Luego hubo una procesión de vehículos desde el Beato Agno hasta la calle Baja con la bendición los vehículos.

Conductores de medalla Valentín González Moros

Arturo Navascués Gil

Emilio Chueca Sánchez

Lorenzo Nuño Carcas

Joaquín Heredia Cunchillos

Fidel Asín Guedea

Javier Bravo Puértolas

Antonio Capdevila Zaldívar

Un año más, José Atienza, fue el encargado de transportar la imagen del santo.

Finalmente, la cofradía invitó a los cofrades a tomar un suculento vermut en Cafetería-Bar Flap.