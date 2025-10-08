21 DE DICIEMBRE
El trompetista Rubén Simeó visita Gallur
LA CRÓNICA
GALLUR
Como previa a los festejos Navideños, la Banda Municipal de Música de Gallur ofrecerá un concierto acompañada del trompetista Rubén Simeó, quien hace un alto en su tour para ofrecer a vecinos y visitantes con su emocionante show.
La cita tendrá lugar el 21 de diciembre en el pabellón municipal. Las entradas ya están a la venta en la Casa d Cultura del municipio, Ferretería Pérez o a través del mail bandamunicipaldemusicadegallur@ gmail.com.
