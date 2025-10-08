Vecinos de Boquiñeni conocen los tesoros de Bureta

La Concejalía de Cultura de Boquiñeni organizó el sábado 20 de septiembre una excursión a la localidad de Bureta en la que participaron casi 40 vecinos y vecinas. Los participantes visitaron el Palacio de Bureta, el Burosque, y la iglesia de Santa Cruz acompañados por guías locales. Tras la visita, tomaron un aperitivo en la localidad disfrutando de la gastronomía de la comarca vecina del Campo de Borja.