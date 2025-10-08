AUTOBÚS DESDE ALAGÓN
Viaje gratis a Zaragoza para la Carrera de la Mujer
LA CRÓNICA
ALAGÓN
Con motivo de la celebración de la Carrera de la Mujer, el domingo 19 de octubre en Zaragoza, el Ayuntamiento de Alagón pone a disposición de los vecinos el viaje de ida y vuelta de forma gratuita. La salida será a las 8 horas desde El Paradero, y el regreso a las 14 horas desde el parquin Macanaz. Las inscripciones al viaje pueden hacerse a través del código QR o la página web https://alagon.es. La inscripción de la carrera de la mujer debe hacerse en
https://www.carreradelamujer.com/muj-zaragoza
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los suelos de la antigua Casa y Confort de Zaragoza se recalificarán para construir 84 viviendas
- Zaragoza estrenará 14 nuevos pisos de lujo encima de una comisaría el próximo verano
- Roban 500 metros de cable de cobre en La Almolda de la línea de alta velocidad para venderlo por 600 euros y acaban detenidos
- Un grupo de jota sorprende con su baile de la canción de moda en plenas Fiestas del Pilar: “No nos esperábamos esta repercusión”
- Gabi, tras los pasos de Ramírez: 'Déjà vu' en el Real Zaragoza
- Norman Reedus sobre Limbo, el capítulo de 'The Walking Dead' grabado en Aragón: 'Va a ser el favorito de todo el mundo
- Casi 100.000 horas extra en un año: el Ayuntamiento de Zaragoza pagó 1,8 millones en 2024 para devolver horas a sus funcionarios
- Multa de 20.000 euros a un agricultor de Belchite por el regadío irregular de 3.900 almendros