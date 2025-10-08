Viaje gratis a Zaragoza para la Carrera de la Mujer

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

AUTOBÚS DESDE ALAGÓN

ALAGÓN

Con motivo de la celebración de la Carrera de la Mujer, el domingo 19 de octubre en Zaragoza, el Ayuntamiento de Alagón pone a disposición de los vecinos el viaje de ida y vuelta de forma gratuita. La salida será a las 8 horas desde El Paradero, y el regreso a las 14 horas desde el parquin Macanaz. Las inscripciones al viaje pueden hacerse a través del código QR o la página web https://alagon.es. La inscripción de la carrera de la mujer debe hacerse en

https://www.carreradelamujer.com/muj-zaragoza

