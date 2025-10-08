Viaje gratis a Zaragoza para la Carrera de la Mujer

Con motivo de la celebración de la Carrera de la Mujer, el domingo 19 de octubre en Zaragoza, el Ayuntamiento de Alagón pone a disposición de los vecinos el viaje de ida y vuelta de forma gratuita. La salida será a las 8 horas desde El Paradero, y el regreso a las 14 horas desde el parquin Macanaz. Las inscripciones al viaje pueden hacerse a través del código QR o la página web https://alagon.es. La inscripción de la carrera de la mujer debe hacerse en

https://www.carreradelamujer.com/muj-zaragoza