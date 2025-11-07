Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

30 DE NOVIEMBRE

Abierta la inscripción para el cross de la CopaAragón

LA CRÓNICA

PEDROLA

El próximo domingo 30 de noviembre se disputará el cross Villa de Pedrola, dentro del circuito de la Copa Aragón de campo a través. Además, se puede participar de forma individual inscribiéndose en la página web www.olimpo.es.

TEMAS

