AECC Gallur arrima el hombro y ofrece su granito de arena

La Asociación Española contra el Cáncer (Aecc) en Gallur estuvo presente el viernes 17 de octubre, en los porches de la plaza de España (junto comercio Begoña Zapata), con objeto de recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama. La presidenta de Aecc Gallur, Mª José López, agradece «a todos los vecinos la aceptación que ha tenido la presencia de la mesa para recaudar fondos, e los invita a seguir participando con la asociación».