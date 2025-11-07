RECAUDACIÓN DE FONDOS
AECC Gallur arrima el hombro y ofrece su granito de arena
La Asociación Española contra el Cáncer (Aecc) en Gallur estuvo presente el viernes 17 de octubre, en los porches de la plaza de España (junto comercio Begoña Zapata), con objeto de recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama. La presidenta de Aecc Gallur, Mª José López, agradece «a todos los vecinos la aceptación que ha tenido la presencia de la mesa para recaudar fondos, e los invita a seguir participando con la asociación».
- La DGT estrena tres nuevos radares en una transitada autovía de Aragón
- La nueva Romareda, a toda máquina: el Gol Sur gana altura y comienzan a intuirse la tribuna Este y el Gol Norte
- Malestar entre las familias del Grande Covián de Zaragoza por tener en sus aulas a un profesor condenado por malos tratos: 'Es inconcebible
- Borja Iglesias se pronuncia sobre la crisis del Real Zaragoza: 'Va a ir hacia delante porque es más grande de lo que pueda explicar
- La Aemet activa la alerta naranja por fuertes lluvias en Aragón: estos son los pueblos donde lloverá más
- Un gigante de la bisutería dice adiós a Zaragoza: liquidación por cierre y descuentos del 50% en 'absolutamente todo
- BonÀrea traslada una céntrica tienda de Zaragoza: esta es su nueva ubicación
- De encajar más de dos goles por partido a ser el portero con más paradas: el resurgir de Joan Femenías en Portugal
Oviedo: una navidad para sentir, saborear y descubrir
Un proyecto de Ayuntamiento de Oviedo
Tres destinos donde el sol no se esconde
Un proyecto de Sercotel