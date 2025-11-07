FUNCIONAL FITNESS
Alagón se cuelga el oro en el Campeonato de España
LA CRÓNICA
Héctor Guerrero y su hija Luna del club Box & Fitness de Alagón consiguieron la medalla de oro en el Campeonato de España de Funcional Fitness que se celebró el fin de semana del 11 y 12 de octubre en Navalcarnero (Madrid). Héctor ganó en la categoría Máster 40/44 logrando su cuarto campeonato de España seguido, y Luna se impuso en la categoría Sub12 en su primera participación en el campeonato nacional. Además, el Box & Fitness también logró una medalla de plata de Elio Lorente en la categoría Junior 19/20, y contó con otros tres participantes: Dani Arenas, que fue 4º en Máster 30/34, e Iván Gutiérrez y Marcos Adé que fueron 8º y 9º en categoría Intermedio.
Con estas medallas los atletas del Box & Fitness consiguen plaza para participar en los campeonatos de Europa y del Mundo de la próxima temporada.
