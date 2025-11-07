Alagón se llena de historias, colores y aventuras

El Ayuntamiento de Alagón organiza el IV Salón del Libro Infantil los días 16 y 17 de noviembre en la Sala Alaún, un lugar de encuentro en tomo a la lectura de libros destinados especialmente para los más pequeños de la casa. La actividad cuenta con la participación de escritores e ilustradoras.

La programación incluye una serie de actividades previas que ya comenzaron el 16 de octubre con tres talleres de ilustración infantil con la ilustradora Vera Galindo en la biblioteca. El 4 de noviembre hubo tres talleres de cómic con el ilustrador y dibujante Xcar Malavida.

El viernes 7 de noviembre, a las 18 horas, se realiza un taller de cómic para niños y niñas de 5 a 8 años, y la presentación del libro Me encantan los dinosaurios de Luis Orús en la biblioteca. Y el jueves 13 de noviembre hay tres talleres de ilustración infantil con el ilustrador Edu Flores

Programación

El IV Salón del Libro Infantil comienza el sábado 15 de noviembre a las 11 horas con la apertura al público, el pasacalles con Los encantadores de cuentos desde la Plaza de España, y el taller de ilustración con David Guirao para público infantil. A las 12 horas, Charraire Cuenteras presenta Caperucita feroz y el lobo de la lámpara. A las 17.30 horas, se celebra el pregón y un cuentacuentos con el ilustrador Canizales. A las 17.45 horas se entregan los premios a los Superlectores de la Biblioteca de Alagón. Y a las 18 horas, hay un taller de ilustración con Canizales para público infantil.

Las actividades finalizan el domingo 16 de noviembre por la mañana, a las 11 horas con un taller de ilustración con Elisa Arguile, y a las 12 horas con un cuentacuentos de Lü de Lürdes.