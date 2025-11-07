TALLER FORMATIVO
Autoestima en RRSS, todo un reto para los jóvenes
LA CRÓNICA
El Espacio Joven de Sobradiel realizó el viernes 26 de septiembre un taller de autoestima y redes sociales dirigido a jóvenes de 12 a 30 años. Esta formación es ofertada gratuitamente por el Instituto Aragonés de Juventud, y fue gestionada y organizada por el Servicio Comarcal de Juventud.
Se trataron temas sobre redes sociales e imagen corporal, análisis de los estereotipos de belleza, autoestima, cómo me muestro, comparación en redes sociales, filtros, ¿qué referentes sigo?, cuidar los estímulos con los que nos relacionamos a diario, perfeccionismo irreal, diferencia entre uso y abuso, riesgos para la salud mental, autocompasión, aprendo a mirarme de una manera más amable, y tips para un mejor uso de las redes. Los participantes valoraron positivamente el taller y la temática trabajada.
