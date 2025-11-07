Las calles, pistas de Orientación Sprint

Luceni acogió el sábado 4 de octubre una sesión de entrenamiento de la poco conocida modalidad deportiva Orientación Sprint. La plaza de España fue el punto de partida de la prueba que contó con la participación de atletas federados, y se dispuso también la oportunidad de abrir el evento a los interesados que pudieran participar de forma local, aunque no pertenecieran a la Federación Aragonesa de Orientación. Para ello había que dejar los datos y un pequeño depósito a modo de fianza para garantizar la devolución del equipo electrónico que recoge el recorrido y que se suministraba para poder formar parte de la prueba. De este modo, participaron unos 40 atletas, que al hacerlo en varias disciplinas supuso una participación de alrededor de un centenar de inscripciones durante la jornada.

La actividad consiste en alcanzar una serie de balizas, que se colocan por el pueblo, y los corredores tienen que hacer el recorrido en el menor tiempo posible. Se dispusieron tres recorridos: uno largo, otro corto, y otro aventura, este último recomendado para todos los públicos. Hace un par de años Luceni acogió el campeonato de Aragón de orientación en la misma modalidad (sprint).