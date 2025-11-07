El campeonato nacional hace parada en Torres

Torres de Berrellén será una de las sedes del Campeonato de España Infantil y Cadete de Selecciones Autonómicas de Baloncesto que se celebrará del 3 al 7 de enero de 2026.

La alcaldesa de Torres, Mercedes Trébol, asistió a la presentación del evento que tuvo lugar el 22 de octubre en la Sala Jerónimo Zurita del Edificio Pignatelli con la presencia de Tomasa Hernández, consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, y Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto, entre otras autoridades.

En el campeonato participarán los equipos masculino y femenino de infantil y cadete de las 19 selecciones autonómicas, con más de 1.500 jugadores repartidos en hasta 76 equipos de toda España. Además de Torres de Berrellén, los partidos se jugarán en Zaragoza, Utebo y La Puebla de Alfindén.