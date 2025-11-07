REHABILITACIÓN URBANÍSTICA
Comienza la pavimentación en Torremata
LA CRÓNICA
ALAGÓN
El Ayuntamiento de Alagón ha comenzado las obras de pavimentación de un amplio tramo del paseo de Torremata. El objetivo es rehabilitar esta zona de la localidad severamente castigada por el trasiego de vehículos de gran tonelaje, principalmente camiones.
Esta actuación urbanística, financiada parcialmente por el Gobierno de Aragón, ha sido adjudicada, previa licitación, a la empresa Carmelo Lobera, S.L, por un importe de 165.068 euros.
Durante el tiempo que duren las obras, el estacionamiento de vehículos en la zona está prohibido con el objeto de facilitar la ejecución de los trabajos por parte de la maquinaria pesada.
- La DGT estrena tres nuevos radares en una transitada autovía de Aragón
- La nueva Romareda, a toda máquina: el Gol Sur gana altura y comienzan a intuirse la tribuna Este y el Gol Norte
- Malestar entre las familias del Grande Covián de Zaragoza por tener en sus aulas a un profesor condenado por malos tratos: 'Es inconcebible
- Borja Iglesias se pronuncia sobre la crisis del Real Zaragoza: 'Va a ir hacia delante porque es más grande de lo que pueda explicar
- La Aemet activa la alerta naranja por fuertes lluvias en Aragón: estos son los pueblos donde lloverá más
- Un gigante de la bisutería dice adiós a Zaragoza: liquidación por cierre y descuentos del 50% en 'absolutamente todo
- BonÀrea traslada una céntrica tienda de Zaragoza: esta es su nueva ubicación
- De encajar más de dos goles por partido a ser el portero con más paradas: el resurgir de Joan Femenías en Portugal
Oviedo: una navidad para sentir, saborear y descubrir
Un proyecto de Ayuntamiento de Oviedo
Tres destinos donde el sol no se esconde
Un proyecto de Sercotel