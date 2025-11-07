Comienza la pavimentación en Torremata

El Ayuntamiento de Alagón ha comenzado las obras de pavimentación de un amplio tramo del paseo de Torremata. El objetivo es rehabilitar esta zona de la localidad severamente castigada por el trasiego de vehículos de gran tonelaje, principalmente camiones.

Esta actuación urbanística, financiada parcialmente por el Gobierno de Aragón, ha sido adjudicada, previa licitación, a la empresa Carmelo Lobera, S.L, por un importe de 165.068 euros.

Durante el tiempo que duren las obras, el estacionamiento de vehículos en la zona está prohibido con el objeto de facilitar la ejecución de los trabajos por parte de la maquinaria pesada.