Convocadas las ayudas a asociaciones y entidades locales

El Ayuntamiento de Pedrola ha convocado las subvenciones dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro del municipio para actividades que se realicen durante el ejercicio 2025. Las subvenciones para actividades de acción social cuentan con una partida de 9.100 euros, las actividades deportivas con 6.000 euros, las actividades de promoción y fomento de la Cultura con 8.000 euros, las actividades de promoción educativa con 2.000 euros, y los deportistas con 2.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes es de 20 hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de cada convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ).