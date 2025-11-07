El Día de las Bibliotecas atrae toda la atención

La Biblioteca Municipal Feliciano Gracia de Gallur organizó una semana completa de diversas actividades en torno al Día Internacional de las Bibliotecas que se celebra el 24 de octubre.

El lunes 20, la semana se abrió con la inauguración de la temporada del Club de Lectura que reiniciaba la actividad tras el verano con una tertulia del libro Dulce hogar de Pablo Rivero. El martes 21, se llevó a cabo un taller de cómic dirigido a público infantil en el que se aprendió el proceso de creación de los personajes protagonistas del cómic junto al ilustrador Luis Orús.

Una Pijamada de Peluches en la que los niños llevaron su «amigo de tela» favorito a pasar la noche a la biblioteca fue la propuesta del miércoles y, al día siguiente, el «amigo de tela» había elegido un cuento para su «propietario amigo» de manera que juntos descubrieron una emocionante historia para compartir juntos.

El jueves 23, dentro del ciclo Jueves de cine, se proyectó Orgullo y prejuicio, basada en la novela homónima de Jane Austen, y la semana concluyó el viernes con la III Suelta de libros: Llévate un libro, llévate un sueño, una iniciativa con la que se pretende despertar el interés por la lectura, fomentar su hábito y el amor por las letras.

Con motivo de la celebración del Día de la Biblioteca se liberó una gran cantidad de libros por todos los rincones de Gallur. La biblioteca invitó a participar encontrando un libro y después hacer una foto del libro encontrado y publicarla en las redes sociales de la biblioteca con el hastag #bibliogallur. Libro encontrado, libro que tiene propietario. Estos libros previamente habían sido donados para este fin o rescatados.

Además, con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen se realizó una exposición bibliográfica.