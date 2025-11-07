FESTEJOS POPULARES
De disfraces a vaquillas, Bárboles desata la locura en sus fiestas
LA CRÓNICA
Bárboles celebró el primer fin de semana de octubre sus fiestas en honor a la Virgen del Rosario. Los actos comenzaron el viernes con chupinazo en el cole, hinchables, juegos infantiles, pasacalles con la charanga y concurso de sangrías por las peñas. Por la noche, se realizó el pregón de fiestas con D’Click, seguido de hoguera con bocadillos de chorizo y longaniza, carretón embolado, toro de fuego, vaquillas y gran concierto con Eli Fernández y los Hollingans.
El sábado por la mañana hubo almuerzo, vacas por las calles, realidad virtual para peques, y vermut en las piscinas con la charanga. Por la tarde, la plaza de toros acogió una exhibición de tauromaquias, y luego se desarrolló un pasacalles con concurso de disfraces. Y por la noche, el pabellón acogió la discomóvil Love the Party.
El domingo se celebró la misa baturra en honor a la Virgen del Rosario y la procesión por las calles, seguida de vermut en las piscinas. Por la tarde, hubo gran fiesta Holi en la plaza de toros, partido de fútbol-vaca con becerras y actuación de Yonikel, y tras la cena, vaca de fuego, suelta de vaquillas y discomóvil.
El lunes terminaron las fiestas con la comida popular en el pabellón, la música del Dúo Pirámide, las últimas vacas por las calles, y la traca final.
