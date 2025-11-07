De disfraces a vaquillas, Bárboles desata la locura en sus fiestas

Bárboles celebró el primer fin de semana de octubre sus fiestas en honor a la Virgen del Rosario. Los actos comenzaron el viernes con chupinazo en el cole, hinchables, juegos infantiles, pasacalles con la charanga y concurso de sangrías por las peñas. Por la noche, se realizó el pregón de fiestas con D’Click, seguido de hoguera con bocadillos de chorizo y longaniza, carretón embolado, toro de fuego, vaquillas y gran concierto con Eli Fernández y los Hollingans.

El concurso de disfraces fue todo un éxito.

El sábado por la mañana hubo almuerzo, vacas por las calles, realidad virtual para peques, y vermut en las piscinas con la charanga. Por la tarde, la plaza de toros acogió una exhibición de tauromaquias, y luego se desarrolló un pasacalles con concurso de disfraces. Y por la noche, el pabellón acogió la discomóvil Love the Party.

La mayor parte de las fiestas tuvo lugar en las calles del municipio.

El domingo se celebró la misa baturra en honor a la Virgen del Rosario y la procesión por las calles, seguida de vermut en las piscinas. Por la tarde, hubo gran fiesta Holi en la plaza de toros, partido de fútbol-vaca con becerras y actuación de Yonikel, y tras la cena, vaca de fuego, suelta de vaquillas y discomóvil.

Mayores y pequeños participaron en la programación festiva.

El lunes terminaron las fiestas con la comida popular en el pabellón, la música del Dúo Pirámide, las últimas vacas por las calles, y la traca final.