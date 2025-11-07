EDUCAR DESDE EL DIÁLOGO
Los docentes se forman en convivencia escolar
LA CRÓNICA
El Centro Comarcal de Servicios Sociales y el Servicio Comarcal de Juventud han organizado una formación para el profesorado de los centros de primaria y secundaria de la Ribera Alta con el de objetivo formar a las y los profesionales que atienden a los menores y jóvenes en estrategias que mejoren la convivencia escolar.
Las encargadas poner en práctica este taller han sido Rosa Llorente y Amparo Jiménez, del equipo directivo del CEIP Ramiro Solans de Zaragoza, centro escolar ganador del Premio Princesa de Girona Escuela 2024 por su innovador modelo educativo centrado en la justicia social, la equidad, la inclusión y la transformación del alumnado y su entorno.
En las dos sesiones realizadas en la sede comarcal los días 14 y 30 de octubre, 37 docentes trabajaron sobre prácticas restaurativas que crean vínculos entre los miembros de la comunidad, resolviendo conflictos a partir del diálogo, creando entornos positivos con la participación de toda la comunidad educativa y restaurando las relaciones.
