Un ‘escape room’ conciencia sobre la violencia de género

El Instituto Aragonés de la Juventud, a través del Servicio Comarcal de Juventud y el Ayuntamiento de Alagón, va a realizar un escape room móvil temático contra la violencia de género, una actividad innovadora que utiliza el juego como herramienta de sensibilización. Está dirigido a jóvenes de 14 a 30 años y se realizará el sábado 22 de noviembre en el Espacio Joven de la localidad de Alagón, en dos pases de una hora cada uno, a las 17 y a las 18 horas. Los interesados deberán inscribirse con antelación.