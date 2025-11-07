Un ‘escape room’ descifra el código de las relaciones sanas

El Servicio Comarcal de Juventud, siguiendo con la campaña de prevención Relaciones sanas, ha organizado sesiones con alumnado para la prevención de violencia digital, llevadas a cabo por Diaconía. La actividad ya se ha desarrollado CPI María Domínguez de Gallur, el IES Siglo XXI de Pedrola, y Centro Alaún de Alagón.

Las sesiones buscan sensibilizar a adolescentes sobre los riesgos del uso de redes sociales y el impacto de la hipersexualización, promoviendo una mirada crítica y responsable frente al consumo de contenidos digitales.

Retos y enigmas

Los talleres se acompañan de una actividad complementaria: un escape room dirigido a familias y jóvenes.

Esta actividad comunitaria utiliza la dinámica de un escape room como herramienta lúdica e innovadora para sensibilizar sobre los riesgos digitales, el uso inadecuado de redes sociales y las violencias sexuales digitales. A través de retos, pruebas y enigmas, los participantes reflexionan de forma práctica y divertida sobre estas temáticas, promoviendo la prevención y el trabajo en equipo con el objetivo de concienciar a la comunidad sobre los riesgos digitales y las violencias en el mundo digital.

Las sesiones se realizaron en la Casa de Juventud de Pedrola y el Espacio Joven de Sobradiel.