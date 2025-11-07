VIAJE POR LA PROVINCIA DE HUESCA
Excursión contra la soledad no deseada
LA CRÓNICA
TORRES DE BELLERÉN
El Ayuntamiento de Torres de Berrellén, en colaboración con la Diputación Provincial de Zaragoza, dentro de su plan contra la soledad no deseada, organizó el sábado 18 de octubre un viaje a dos bellas localidades oscenses. La jornada comenzó con una visita a Aínsa donde los asistentes pudieron disfrutar de una mañana de paseo por las calles de esta localidad. Tras la comida, el grupo se trasladó a Alquezar donde se realizó una visita guiada. Este viaje ha sido una nueva oportunidad para que las personas mayores de Torres puedan convivir con otros convecinos y disfrutar de la compañía mutua.
