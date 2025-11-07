Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VIAJE POR LA PROVINCIA DE HUESCA

Excursión contra la soledad no deseada

Los participantes visitaron Aínsa y Alquezar. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

TORRES DE BELLERÉN

El Ayuntamiento de Torres de Berrellén, en colaboración con la Diputación Provincial de Zaragoza, dentro de su plan contra la soledad no deseada, organizó el sábado 18 de octubre un viaje a dos bellas localidades oscenses. La jornada comenzó con una visita a Aínsa donde los asistentes pudieron disfrutar de una mañana de paseo por las calles de esta localidad. Tras la comida, el grupo se trasladó a Alquezar donde se realizó una visita guiada. Este viaje ha sido una nueva oportunidad para que las personas mayores de Torres puedan convivir con otros convecinos y disfrutar de la compañía mutua.

